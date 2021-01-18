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18 января, источник: Известия

Стало известно о планах Трампа на последний день президентства

Действующий президент США Дональд Трамп 20 января, в последний день в этой должности, проведет военную церемонию. Об этом 18 января сообщила газета The Hill.

Источник: AFP 2020

Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. После этого Трамп отправится в свое поместье в штате Флорида. Там он вместе со своими сторонниками намерен обдумать свои последующие действия.

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Отмечается, что до истечения срока своих полномочий Трамп сможет воспользоваться президентским самолетом.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее в понедельник сообщалось о планах Трампа объявить о помиловании или смягчении наказания для 100 человек. Изначально он хотел помиловать две группы людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Тем не менее помощники Трампа заявили, что в последнее время его внимание было сосредоточено на подсчете голосов коллегии выборщиков.

Ожидается, что политик помилует одну группу людей. При этом беспорядки в Вашингтоне и процедура импичмента Трампа сделали менее возможной вероятность самопомилования, а также помилования детей действующего президента и его личного адвоката Руди Джулиани.

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