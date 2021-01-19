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01:12 (мск), источник: Известия

Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе

Большинство американцев доверяют избирательной системе США, следует из результатов исследования издания The Hill и компании HarrisX, опубликованных в понедельник, 18 января.

Источник: AFP 2020

В онлайн-опросе приняли участие 2854 зарегистрированных избирателя. Согласно его результатам, 65% респондентов заявили о большой или некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает справедливый подсчет голосов.

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В свою очередь 35% опрошенных заявили об отсутствии или малой степени уверенности по данному вопросу.

Отмечается, что доверие к избирательной системе США выше у демократов (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев (19%).

В декабре сообщалось, что больше половины жителей США доверяют результатам президентских выборов 2020 года.

Так, о своем доверии к результатам голосования заявили 61% респондентов, в то время как о несогласии с итогами объявили 34% опрошенных. Большую часть последних составляют республиканцы: 72% сторонников партии сомневаются в честности выборов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа вышли на митинг в его поддержку в Вашингтоне, который в итоге перерос в беспорядки. Участники акции ворвались в здание Капитолия, прервав работу конгресса. Тем не менее, конгрессмены хоть и после перерыва утвердили избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

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