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13:31 (мск), источник: ТАСС

Володин призвал не допустить «беспредел американских соцсетей» в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ограничение доступа президента США Дональда Трампа к социальным сетям является посягательством на свободу слова, подобный «беспредел со стороны американских IT-компаний» не должен повториться в России. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"
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«Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ», — сказал Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты.

«Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности», — возмутился политик.

По его словам, произошедшее требует оценки международных организаций. «Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах», — убежден Володин.

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