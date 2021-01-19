Володин призвал не допустить «беспредел американских соцсетей» в России

«Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ», — сказал Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты.
«Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности», — возмутился политик.
По его словам, произошедшее требует оценки международных организаций. «Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах», — убежден Володин.