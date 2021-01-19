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16:04 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что Путин «боится Навального»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что глава государства Владимир Путин якобы «боится» Алексея Навального, и потому тот был задержан сразу по прилете в Россию.

Источник: AP 2020

«Это, конечно же, полная ерунда», — отвечая во вторник на вопросы журналистов, заявил представитель Кремля. — «Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии [к Навальному], были нарушены определенные правила».

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Он отметил, что поскольку в случае с задержанием Навального «речь идет о гражданине Российской Федерации, то наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России». «И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом», — добавил пресс-секретарь. Песков сослался на данные статистики, по которым в целом в стране «около 18 тыс. раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока». «И 18 тыс. раз принимались определенные меры за последние три года», — констатировал он.

«Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится — это абсолютная ерунда», — повторил Песков.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе «Победы» из Берлина.

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