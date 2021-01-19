16:04 (мск), источник: ТАСС
Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что Путин «боится Навального»
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/.
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«Это, конечно же, полная ерунда», — отвечая во вторник на вопросы журналистов, заявил представитель Кремля. — «Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии [к Навальному], были нарушены определенные правила».
Он отметил, что поскольку в случае с задержанием Навального «речь идет о гражданине Российской Федерации, то наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России». «И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом», — добавил
«Разные утверждения относительно того, что
Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе «Победы» из Берлина.