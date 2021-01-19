Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
17:01 (мск), источник: Ведомости

В Кремле сообщили о крещенских купаниях Путина

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в проруби в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром. Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников — Крещение Господне», — говорится в сообщении.

В прошлом году Путин окунулся в проруби в Подмосковье. В позапрошлом году он отметил Крещение купанием в проруби у стен Нило-Столбенской пустыни на Селигере.

Православные христиане 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
 Как прошли крещенские купания в России. Фотогалерея
В России за сутки коронавирус выявили у 21 734 человек
Путин заявил, что у россиян «много вопросов» по газификации
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Установлены личности убийц криминального авторитета Япончика
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
На Марсе сфотографировали «щит» против радиации
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Здоровье
Ученые раскрыли способ определить коронавирус по глазам Дискомфорт в глазах может быть тревожным сигналом.
Авто
Новая «Нива» — как она будет выглядеть На днях во время масштабной пресс-конференции Lada показала рисунок прототипа будущей «Нивы». А мы нарисовали машину целиком!
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
СМИ сообщили о сыне Началовой, родившемся после ее смерти Бойфренд покойной певицы якобы воспитывает ее сына
Леди
Барановская покружилась в платье и нарвалась на критику Фанаты пристыдили телеведущую
Новости партнеров
Президент России потребовал срочно осовременить законы страны
Впервые в истории Россия направит сразу 500 млрд на поликлиники и больницы
В России госуслуги будут оказываться автоматически – без заявлений и просьб
Все услуги – автоматом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь