Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
18:42 (мск), источник: Известия

Консульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи

Американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке, связи нет уже более суток, сообщили в дипмиссии 19 января.

Источник: РИА "Новости"

«Полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке», — следует из сообщения в Twitter дипведомства.

Кроме того, сообщается о периодических перебоях с интернетом. В этой связи посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте.

Ранее такой ситуации не возникало, сообщили в дипмиссии.

Ранее, 19 декабря, стало известно о закрытии двух консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге. По информации Госдепартамента, решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется, подчеркнул глава ведомства Майк Помпео.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак
Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России
США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»
Врачи: человек с антителами может повторно заразиться COVID
Путин принял участие в крещенских купаниях (видео)
Установлены личности убийц криминального авторитета Япончика
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
Редкий черный сервал попал в объектив фотографа
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Hi-Tech
Посмотрите, как могут выглядеть другие миры во Вселенной (фото) Подборка самих смелых представлений
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 368
Что то я себя не узнаю . 353
Невесёлая спортминутка...(((((((((((( 249
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 238
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Такая красивая. А теперь посмотрите на мужа: фото
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Что с коленями Меган Маркл?
Леди
Барановская покружилась в платье и нарвалась на критику Фанаты пристыдили телеведущую
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь