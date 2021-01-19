18:42 (мск), источник: Известия
Консульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи
Американская сторона отключила телефонные линии консульству России в
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«Полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке», — следует из сообщения в Twitter дипведомства.
Кроме того, сообщается о периодических перебоях с интернетом. В этой связи посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте.
Ранее, 19 декабря, стало известно о закрытии двух консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге. По информации Госдепартамента, решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.
Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется, подчеркнул глава ведомства Майк Помпео.