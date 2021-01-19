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21:07 (мск), источник: Известия

В США оценили перспективы возвращения в ядерную сделку с Ираном

Возможное возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном не является делом ближайшего будущего. Об этом заявила во вторник, 19 января, кандидат на пост директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

Источник: AP 2020

«[Избранный президент США Джо] Байден указал, что если Иран вернется к соблюдению соглашения, то он (Байден — Ред.) даст указание, чтобы мы (новые американские власти — Ред.) сделали то же самое», — приводит агентство Reuters слова Хейнс.

Вместе с тем, по ее мнению, США далеки от возвращения к данному соглашению.

Ранее в этот же день стало известно, что Тегеран внес в свои санкционные списки действующего президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.

На прошлой неделе США расширили санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана. В перечень были внесены два человека и 16 организаций.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи отметил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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