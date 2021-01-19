21:19 (мск), источник: Известия
Помпео назвал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом
Власти США провозгласили действия Пекина в отношении уйгуров геноцидом. Об этом во вторник, 19 января, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
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«После тщательного изучения имеющихся фактов, я пришел к выводу, что как минимум с марта 2017 года, Китайская Народная Республика (КНР) совершает преступления против человечества, преимущественно против мусульман, уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — цитирует его портал Axios.
14 января официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в СУАР сфабрикованной Соединенными Штатами «ложью столетия».
3 декабря США запретили импорт хлопка производства Синьцзянского
Согласно релизу, решение было принято в связи с информацией о том, что на предприятии используется принудительный труд, в том числе труд осужденных.
Служба намерена задерживать партии хлопка, произведенного корпусом или его подразделениями, а также продукцию из него, включая одежду и ткани.
17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.
После этого Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности района за нарушение прав человека. Эти санкции предполагают заморозку всех активов ряда лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в Штаты.
Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на