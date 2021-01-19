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21:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Трампа обвинили в провокации сторонников

Лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнелл обвинил действующего президента Дональда Трампа в провокации своих сторонников на участие в беспорядках у Капитолия. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Источник: AFP 2020

Он заявил, что толпе «внушили ложь», она была спровоцирована Трампом и «другими влиятельными людьми».

«У нас будет мирная и успешная инаугурация», — заверил Макконнелл, комментируя утверждение кандидатуры 46-го президента США.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп проведет собственную прощальную церемонию в день инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Американский лидер хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, приближенными, а также нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек.

Справка
Какие судебные дела ждут Трампа после 20 января?Ровно в полдень 20 января 2021 года Дональд Трамп покинет президентский пост и станет частным лицом. Одновременно он потеряет и одно из главных преимуществ, которым обладает глава государства в США — полный иммунитет от судебного преследования.
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