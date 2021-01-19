Трампа заподозрили в разговоре с Путиным накануне штурма Капитолия

Так, бывшая оппонентка Трампа на выборах в 2016 году хочет получить записи разговоров американского лидера от 6 января, чтобы узнать, общался ли тот с Путиным. Она добавила в Twitter, что необходимо провести расследование для установления связей Трампа с российским лидером.
Этот шаг позволит восстановить ущерб, нанесенный национальной безопасности США, и не допустить, чтобы «марионетка снова заняла кресло президента», указала бывший госсекретарь.
По словам Клинтон, четыре года президенства Трампа показали, что он презирает демократию. Кроме того, устроенные его сторонниками беспорядки в Вашингтоне продемонстрировали, что также пренебрежительно к политической системе относятся и его «сообщники», подчеркнула она.
Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек. ФБР изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам беспорядков.