Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
45Кого мы потеряли в 2020 году
19 января, источник: Lenta.Ru

Трамп выступил с прощальной речью

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью. Его слова приводит ТАСС.

Источник: AP 2020

По словам президента, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, и отдельно отметил, что восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю «как никогда раньше».

Трамп заявил, что смог восстановить силу США внутри страны и за ее пределами, и сейчас боится потерять уверенность в величии государства. «Мы молимся за успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он начал, «еще только начинается».

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Демократ назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Республиканец, в свою очередь, проведет собственную прощальную церемонию в этот же день.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко начал предъявлять претензии России
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с сильным поражением легких
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов
Трампа заподозрили в разговоре с Путиным до штурма Капитолия
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Жена Панфилова сразила своей красотой
Hi-Tech
Посмотрите, как могут выглядеть другие миры во Вселенной (фото) Подборка самих смелых представлений
Авто
Новая «Нива» — как она будет выглядеть На днях во время масштабной пресс-конференции Lada показала рисунок прототипа будущей «Нивы». А мы нарисовали машину целиком!
Кино
Бузова хочет вести шоу «Последний герой» Звезда намекнула, что не против заменить в проекте Яну Троянову
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Есть проблема – звоните. Как в РФ решат проблему с нехваткой лекарств
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Новости партнеров
Президент России объявил о старте всеобщей цифровой трансформации страны
В регионах создадут резерв коек для больных Covid-19
Лекарства от Covid-19. Для чего в России запустят новую горячую линию
Уже с 1 января президент начнёт масштабные изменения в здравоохранении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь