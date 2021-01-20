Дочь Байдена отреагировала на отказ жены Трампа устроить тур по Белому дому

По ее словам, действующий президент США Дональд Трамп и его супруга не соблюдают традиционный протокол. «Прискорбно, но я думаю, что у нас всех все в порядке», — отреагировала она.
Ранее стало известно, что Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом Джилл Байден. Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.
Традиция появилась в 1950-х, когда Бесс Трумэн, жена президента Гарри Трумэна, позвала в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра. Жена 44-го президента США Мишель Обама пригласила Меланию Трамп в 2016 году.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее.