Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
12Скончался модельер Пьер Карден
02:15 (мск), источник: РБК

Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля, сообщила газета Frankfurter Rundschau.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Требование властей ограничить контакты сохранится в прежнем виде: жителям разрешено собираться вместе только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. «Узкий и постоянный» круг контактов сейчас особенно важен, отметила Меркель.

Инфографика
Российские вакцины против коронавируса

Из новых мер, которые ввели власти Германии, — обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях. В последних запретили коллективное пение.

Работодателям посоветовали продлить удаленку для сотрудников. Рестораны и кафе в Германии по-прежнему останутся закрыты. Им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос.

Жесткие карантинные меры действуют в Германии с середины декабря. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и ряда других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты. Школьники учатся удаленно.

Из-за продления действия ограничений экономике Германии может грозить серьезный спад, заявили в Бундесбанке. По данным ЦБ, последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, так как отскок в промышленности и строительстве компенсировал спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле.

С начала пандемии в Германии зарегистрировали более 2 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 48 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Осужденная за видео со свадьбы россиянка написала Путину о помиловании
Трамп выступил с прощальной речью
Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с сильным поражением легких
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов
Трампа заподозрили в разговоре с Путиным до штурма Капитолия
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Здоровье
Ученые раскрыли способ определить коронавирус по глазам Дискомфорт в глазах может быть тревожным сигналом.
Hi-Tech
Посмотрите, как могут выглядеть другие миры во Вселенной (фото) Подборка самих смелых представлений
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 368
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 266
Очень нужная тема! 238
Математика в мироустройстве. 235
Кино
Бузова хочет вести шоу «Последний герой» Звезда намекнула, что не против заменить в проекте Яну Троянову
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
без кота жизнь не та 397
"Робот по соседству" проект французского фотографа Niko Photographisme 256
Как считаете? 131
Как себя вести? 98
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь