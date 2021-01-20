Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина

Требование властей ограничить контакты сохранится в прежнем виде: жителям разрешено собираться вместе только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. «Узкий и постоянный» круг контактов сейчас особенно важен, отметила Меркель.
Из новых мер, которые ввели власти Германии, — обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях. В последних запретили коллективное пение.
Работодателям посоветовали продлить удаленку для сотрудников. Рестораны и кафе в Германии по-прежнему останутся закрыты. Им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос.
Жесткие карантинные меры действуют в Германии с середины декабря. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и ряда других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты. Школьники учатся удаленно.
Из-за продления действия ограничений экономике Германии может грозить серьезный спад, заявили в Бундесбанке. По данным ЦБ, последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, так как отскок в промышленности и строительстве компенсировал спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле.
С начала пандемии в Германии зарегистрировали более 2 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 48 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.