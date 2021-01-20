Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
02:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Команда Байдена хочет продлить ДСНВ

Администрация избранного президента США Джо Байдена сразу после инаугурации займется вопросом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил выдвинутый на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Источник: AFP 2020

По его словам, команда господина Байдена будет добиваться продления договора.

«Мы будем стремиться продлить его. Как президент он примет решение о сроке действия договора», — сказал господин Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам (цитата по Reuters). Он считает возможным, что договор продлят на пять лет. Кандидат в госсекретари заверил, что администрация при этом не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны.

Читайте также
Лавров оценил шансы на продление ДСНВ

Аналогично выступил кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Сената. Генерал сказал, что он и президент считают, что ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности. Также он выступил за многосторонние договоренности по сокращению вооружений. При этом господин Остин отметил, что контроль над ядерным вооружением также отвечает интересам нацбезопасности.

Кандидат на пост главы Минобороны также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике. Он выразил обеспокоенность, что Москва наращивает военную мощь в регионе, а также планами Пекина.

Вместе с тем господин Остин считает, что Россия останется реальной угрозой «на годы вперед». По его мнению, Москва пользуется открытостью США и «вбивает клинья между США и партнерами».

России не удалось договориться с США по продлению ДСНВ за четыре года президентства Дональда Трампа. Джо Байден же в ходе предвыборной кампании обещал продлить договор. Его действие истекает 5 февраля 2021 года.

 Как в России и мире комментируют задержание Навального
Что повышает риск заражения COVID в 2,5 раза - выяснили ученые
Трамп выступил с прощальной речью
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов
Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с сильным поражением легких
Трампа заподозрили в разговоре с Путиным до штурма Капитолия
Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Hi-Tech
Посмотрите, как могут выглядеть другие миры во Вселенной (фото) Подборка самих смелых представлений
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 368
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 266
Очень нужная тема! 238
Математика в мироустройстве. 235
Кино
Бузова хочет вести шоу «Последний герой» Звезда намекнула, что не против заменить в проекте Яну Троянову
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Популярные темы на «Детях»
без кота жизнь не та 401
"Робот по соседству" проект французского фотографа Niko Photographisme 256
Как считаете? 132
Как себя вести? 100
Леди
Барановская покружилась в платье и нарвалась на критику Фанаты пристыдили телеведущую
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Уже с 1 января президент начнёт масштабные изменения в здравоохранении
Государство само окажет все положенные услуги – президент меняет порядок
В России могут проиндексировать пенсии работающим – президент уже за
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь