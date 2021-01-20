05:24 (мск), источник: Daily Storm
Трамп распорядился рассекретить документы расследования его связей с Россией
Против решения президента США выступало ФБР.
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Президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, поручил рассекретить документы о расследовании предполагаемых связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. Об этом сообщила
Дональд Трамп запросил материалы расследования, получившем кодовое название Crossfire Hurricane (ураган перекрестного огня), для их рассекречивания в конце 2020 года. «По моей просьбе 30 декабря 2020 года Министерство юстиции предоставило Белому дому папку с материалами, связанными с расследованием», — отмечается в документе.
«Я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке», — говорится в меморандуме Трампа.
Объем и предмет рассекреченных материалов в
Трамп в октябре 2020-го разрешил рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Тогда речь шла о материалах, касающиеся скандала с
В мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование о «вмешательстве» России в американские выборы президента, однако за два года доказательства связи Трампа и Кремля так и не были приведены. В конце июля 2019 года комитет по разведке Сената США заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в американские выборы и оказания влияния на итоги голосования.
Москва с начала скандала категорически опровергала все обвинения, а