07:43 (мск), источник: Life.ru
Стало известно о планах Трампа создать свою партию
Эта идея возникла
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Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого завершаются 20 января, в последние дни обсуждал создание новой политической партии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
По данным СМИ, политик консультировался по этому вопросу со своими помощниками и другими приближёнными. Назвать новую силу он хотел бы «Патриотическая партия». WSJ отмечает, что её создание потребует значительных финансовых вложений.
Информация о новой партии появилась на фоне разногласий Трампа со многими