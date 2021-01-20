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07:43 (мск), источник: Life.ru

Стало известно о планах Трампа создать свою партию

Эта идея возникла из-за разногласий президента с однопартийцами-республиканцами.

Источник: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого завершаются 20 января, в последние дни обсуждал создание новой политической партии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным СМИ, политик консультировался по этому вопросу со своими помощниками и другими приближёнными. Назвать новую силу он хотел бы «Патриотическая партия». WSJ отмечает, что её создание потребует значительных финансовых вложений.

Информация о новой партии появилась на фоне разногласий Трампа со многими однопартийцами-республиканцами. Так, лидер их большинства в Сенате Митч Макконнел ранее заявил, что президент спровоцировал толпу на беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января.

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