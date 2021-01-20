09:47 (мск), источник: РБК
Трамп отказался помиловать самого себя
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человек, в том числе
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Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.
Помимо этого, передавала NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, как следует из сообщения Белого дома, в последние часы своей работы он этого делать не стал. Также в списке нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.
В заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера — смягчение наказания. В числе первых — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве. Как сообщал CNN, Трамп принял такое решение после долгих размышлений.
Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннон был отправлен в отставку. В августе 2020-го его арестовали по подозрению в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. Тогда сообщалось, что Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы.
Помилование получил и политтехнолог Пол Эриксон, работавший на Республиканскую партию. В феврале 2019 года его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В заключении прокуратуры говорилось, что Эриксон в течение нескольких лет обманывал инвесторов, которые предоставляли средства для его компаний Compass Care и Investing with Dignity. СМИ, в том числе Washington Post, писали, что он состоял в «романтических отношениях» с россиянкой Марией Бутиной, обвиненной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля». После отбытия части срока и депортации она вернулась в Россию в октябре 2019 года.
Также помилованы
В конце декабря президент помиловал более 40 человек. В их числе —
Трамп заявлял о том, что имеет право на самопомилование, в июле 2017 года. Так он комментировал сообщения СМИ о его связях с Россией. Год спустя он сообщил, что юристы подтвердили наличие у него такого права. Единственным американским президентом, попавшим под процедуру помилования, был Ричард Никсон.