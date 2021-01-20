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13:51 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал чушью публикации о «дворце» Путина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о «дворце» главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

Источник: Reuters

«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.

«Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, — подумайте перед тем, как переводить деньги таким <…> жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!» — призвал представитель Кремля.

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Ничего нового

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с данной публикацией ФБК Алексея Навального. «Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться», — констатировал представитель Кремля.

По его словам, «в данном случае президенту вменяется то, чего не существует». «Вся собственность президента России декларируется ежегодно, изложена в публикуемой ежегодной декларации», — подчеркнул пресс-секретарь.

На его взгляд, в публикации «ничего нового не представлено», поскольку «эта тема была вброшена года три-четыре назад».

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«В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя — это было и четыре года назад, и сейчас — хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, «единственная новинка — это то, что здесь используются монтажные истории». «В бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, кадры, которые <…> обошли весь мир», — привел пример Песков.

Чушь и компиляция

По его словам, опубликованное псевдорасследование не имеет «никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю».

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«Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться», — объяснил пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны (ФСО) охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, представитель Кремля назвал данное заявление «абсолютно голословным утверждением». «Это чистая чушь и компиляция, ничего другого там нет», — уверен представитель Кремля.

Он также не стал комментировать включенные в «расследование» материалы со ссылкой на архивы «Штази» о сослуживцах Путина в Германии, в том числе совместные фотографии, отметив, что изучал этот материал не настолько подробно. «Не могу ответить, я детально с этим не знакомился и не знаю, о чем точно идет речь», — сказал Песков.

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