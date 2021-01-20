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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко: никакие «ковидные паспорта» не нужны

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что никто не обещал вводить в России так называемы «ковидные паспорта» для вакцинировавшися от коронавируса граждан. По мнению госпожи Матвиенко, такие документы в стране не нужны.

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«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие “ковидные паспорта” не нужны», — сказала госпожа Матвиенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи специальных сертификатов для выезда за рубеж россиянам, сделавшим прививку от COVID-19.

Кроме того, жители Башкирии с 5 февраля смогут получит специальные QR-коды, если они переболели COVID-19 или прошли вакцинацию от вируса. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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