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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кремле нет единого мнения по поводу «ковидных паспортов»

Единой точки зрения по поводу введения «ковидных паспортов» для привившихся пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема обсуждается с экспертами.

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Источник: Reuters

«Эта тема продолжается, осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вопрос о введении «ковидных паспортов» не является вопросом региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это не вопрос региональной повестки», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко при этом заявила, что «ковидные паспорта» не нужны. По ее словам, никто не обещал вводить их в России.

Власти Башкирии первыми в России решили ввести «ковидные паспорта». С 5 февраля жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, получат специальные QR-коды. Для их обладателей будут ослаблены ограничения. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

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