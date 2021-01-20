14:39 (мск), источник: Коммерсантъ
В Кремле нет единого мнения по поводу «ковидных паспортов»
Единой точки зрения по поводу введения «ковидных паспортов» для привившихся пока нет, заявил
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«Эта тема продолжается, осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения», — сказал Песков журналистам во время
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вопрос о введении «ковидных паспортов» не является вопросом региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко при этом заявила, что «ковидные паспорта» не нужны. По ее словам, никто не обещал вводить их в России.
Власти Башкирии первыми в России решили ввести «ковидные паспорта». С 5 февраля жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, получат специальные