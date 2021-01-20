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16:35 (мск), источник: RTVi

Дональд Трамп покинул Белый дом

Уходящий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дождавшись инаугурации Джо Байдена, и направился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, передает CNN. В 8 утра (16 часов по Москве) он провел короткую прощальную церемонию, на которую пригласил друзей, соратников и бывших чиновников его администрации. Каждому из них разрешили привести по пять гостей.

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Вице-президент Майк Пенс попрощался с Трампом накануне и не придет провожать Трампа в Белый дом и на авиабазу Эндрюс, откуда он вылетит во Флориду.

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Инаугурации прошлого

Поскольку Трамп покинул Белый дом еще в статусе действующего президента, он сможет воспользоваться личным самолетом главы государства Air Force One. В связи с этим в районе Мар-а-Лаго ввели ограничения на полеты.

Трамп прервал 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, которая начнется в полдень (20 часов мск). Байден сказал, что решение Трампа не посещать церемонию его вступления в должность стало «одной из немногих вещей, в которых он с ним полностью согласен».

Первая леди Мелания Трамп также нарушила традицию и не попрощалась лично с обслуживающим персоналом Белого дома. Вместо этого она поручила написать текст с благодарностью одному из чиновников и просто подписалась на карточках, которые вручили работникам.

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