16:35 (мск), источник: RTVi
Дональд Трамп покинул Белый дом
Уходящий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дождавшись инаугурации Джо Байдена, и направился в свою резиденцию
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Поскольку Трамп покинул Белый дом еще в статусе действующего президента, он сможет воспользоваться личным самолетом главы государства Air Force One. В связи с этим в районе
Трамп прервал 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, которая начнется в полдень (20 часов мск). Байден сказал, что решение Трампа не посещать церемонию его вступления в должность стало «одной из немногих вещей, в которых он с ним полностью согласен».
Первая леди Мелания Трамп также нарушила традицию и не попрощалась лично с обслуживающим персоналом Белого дома. Вместо этого она поручила написать текст с благодарностью одному из чиновников и просто подписалась на карточках, которые вручили работникам.