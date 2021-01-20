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Фоторепортажи
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18:33 (мск), источник: Известия

Инаугурация Джо Байдена. Прямая трансляция

Началась церемония инаугурации избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне.

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В американской столице повышены меры безопасности в преддверии церемонии. Часть города, прилегающая к Белому дому и конгрессу, перекрыта для автотранспорта.

Фоторепортаж
Инаугурации прошлого

Как передает CNN, вопреки традиции действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не будут встречать Байдена и его жену Джил в Белом доме и не будут присутствовать на инаугурации в Капитолии. Трамп вместе с супругой покинул Белый дом в 8:00 по местному времени (16:00 мск) и направится во Флориду. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

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