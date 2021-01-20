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19:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Джо Байден вступил в должность президента США

В Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. По традиции, он и вице-президент Камала Харрис произнесли торжественные клятвы у здания конгресса США на Капитолийском холме.

Источник: AP 2020

В своей инаугурационной речи Джо Байден заявил, что с его избранием демократия победила. «Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала», — заявил он.

Президент призвал американцев забыть о разногласиях и сплотиться, а также «начать прислушиваться друг к другу». По его мнению, стране предстоит решить множество проблем, в том числе связанных с пандемией коронавируса, которая унесла множество жизней и нанесла удар по экономике страны. Он также объявил минуту молчания в память об умерших от COVID-19.

45-й президент США Дональд Трамп нарушил традицию и отказался присутствовать на церемонии. 44-й президент Барак Обама приветствовал Джо Байдена по прибытии. На церемонии был вице-президент Майк Пенс.

Гимн США во время церемонии исполнила певица Леди Гага.

После того как в должность вступила Камала Харрис, была исполнена еще одна композиция — Дженнифер Лопес спела патриотическую песню America the Beautiful («Америка прекрасна»).

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне (штат Пенсильвания). В 1972 году избрался в Сенат США от штата Делавэр. Участвовал в президентских праймериз в 1988 году, но снял свою кандидатуру после обвинений в плагиате одной из речей.

Фоторепортаж
Инаугурации прошлого

Выдвигал свою кандидатуру в 2008 году, но в итоге снялся. С 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента при Бараке Обаме. В апреле 2019 года объявил, что баллотируется в президенты США.

Дональд Трамп проиграл выборы 3 ноября, но затем заявил, что победа была украдена путем вбросов и мошенничества. Судебную тяжбу по этому вопрос господин Трамп также проиграл. Его поражение зафиксировала коллегией выборщиков.

В день утверждения Сенатом решения выборщиков, 6 января, сторонники республиканца устроили штурм Капитолия. После этого Палата представителей США объявила ему импичмент. Резолюцию еще должен рассмотреть Сенат, это может произойти сразу после инаугурации Джо Байдена.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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