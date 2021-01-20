Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом говорится в письме на имя президента союза, предоставленного РБК источником, близким к РСПП.
В направленном президенту союза Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.
Источник в РСПП подтвердил РБК, что Чубайс написал это заявление
РБК направил запросы Чубайсу и в РСПП.
В начале декабря правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим.