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23:47 (мск), источник: Газета.Ру

Россия предложила Байдену продлить договор СНВ на пять лет

Москва предложила новой администрации главы Белого дома Джо Байдена продлить Договор СНВ без предварительных условий. Команду же Дональда Трампа МИД РФ обвинил в планомерном и целенаправленном разрушении договоров в сфере контроля над вооружениями. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин также считает, что контроль над ядерными вооружениями соответствует «интересам США».

Источник: Reuters

Россия предложила Вашингтону на пять лет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

По мнению Москвы, соглашение России и США стоило бы продлить без каких-либо предварительных условий, говорится в комментарии МИД РФ.

«Это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности», — указали в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, максимально скорое подписание СНВ отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира. Видение российской стороны вопроса СНВ было передано Вашингтону.

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«В его основе — предложение совместно заняться выработкой нового “уравнения безопасности”, которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий», — детализируется в пояснении российского внешнеполитического ведомства.

В целом, Москва предложила новой администрации главы Белого дома Джо Байдена уделить внимание всем видам наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, а также не допустить гонку вооружений в космосе.

«Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны, готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», — выразили надежду в Москве.

Команду же Дональда Трампа МИД России обвинил в планомерном и целенаправленном разрушении договоров в сфере контроля над вооружениями.

«Судя по контрпродуктивной и откровенно агрессивной переговорной линии, проводившейся администрацией Трампа по вопросу о продлении ДСНВ, Вашингтон готовил незавидную судьбу и для этого последнего международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав», — указали в российском ведомстве.

Несколькими часами ранее выдвинутый Байденом на пост госсекретаря американский государственный деятель Энтони Блинкен заявил, что администрация нового президента США намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. Об этом политик заявил на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

«Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса», — подчеркнул будущий дипломат.

Он добавил, что не знает, на какой срок администрация Байдена хотела бы продлить СНВ-3. Этот вопрос пока не решен новыми властями США.

Тем не менее, продление договора полностью отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, подчеркнул будущий госсекретарь.

«Исходя из того, что я видел, исходя из сказанного администрацией Трампа относительно нового ДСНВ, Россия выполняет свои обязательства. И новый ДСНВ — это не какой-то подарок, который мы передаем русским. Он откровенно отвечает нашим интересам», — заявил Блинкен.

Среди прочих плюсов договора СНВ будущий глава американского внешнеполитического ведомства назвал право на проведение инспекций, которого в противном случае не было бы ни у России, ни у США.

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Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин также считает, что контроль над ядерными вооружениями соответствует «интересам США».

«Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-3. Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-3», — сказал военный на слушаниях в сенате США.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Каждая из сторон сокращала свои наступательные вооружения так, чтобы в 2017 году и в дальнейшем суммарно не было развернуто более 700 межконтинентальных баллистических ракет. Снижается разрешенное количество и других боеголовок.

Договор действует до 5 февраля 2021 года и может быть продлен по обоюдному согласию сторон не более чем на пять лет. Москва не раз призывала Вашингтон продлить договор и «не затягивать с этим».

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