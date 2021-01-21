«Акула» уходит на пенсию. Самую большую подлодку в мире скоро могут распилить на металл

Контроль за половиной мира
Уже через пять лет последняя из подлодок 941-го проекта, построенная для сдерживания сил НАТО и способная уничтожать целые страны за один пуск, может быть списана из состава Военно-морского флота России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» — единственная субмарина этого проекта, боевая служба которой продолжается и сегодня. Всего по уникальному проекту было построено шесть кораблей — вдвое меньше, чем планировали изначально. Три из них — ТК-202, ТК-12 и ТК-13 — уже разделаны на металл. Ещё две — ТК-17 и ТК-20 — могут начать утилизировать в ближайшее время. «Дмитрий Донской» формально всё ещё находится в составе флота, но уже давно не принимает участия в боевом патрулировании у морских границ вероятного противника.
Подлодки 941-го проекта, который в СССР назвали «Акулой», в США и странах НАТО получили название «Тайфун». Их прозвали так не случайно. Когда в центре военно-морской разведки США впервые узнали о существовании огромных подводных кораблей и спрогнозировали ущерб, который может нанести всего один такой крейсер, стало очевидно, что ракетный удар «Акулы» будет похож на яростный тропический тайфун, уцелеть после которого почти невозможно. Помимо шести торпедных аппаратов на субмарине разместили 20 баллистических ракет Р-39. С их помощью, по словам бывшего заместителя командира БЧ-2 (ракетной боевой части) на крейсере ТК-12 Олега Гузова, одна подлодка, находясь в Саргассовом море, могла контролировать половину мира.
20 баллистических ракет — это не шутка. Это арсенал, с которым уже не поспоришь. Один залп — и половина мира стёрта с лица земли. Если говорить применительно к тогдашнему вероятному противнику, то возможностей лодки хватало, чтобы за один полный залп расщепить на атомы почти все крупные города на Восточном побережье США. Корабли этого проекта регулярно «гуляли» в Саргассовом море, и долгое время отреагировать на их появление никто не мог. Ситуация изменилась только к 90-м годам, когда американцы начали активно работать над системой охраны морских границ.
Олег ГузовБывший заместитель командира БЧ-2 на АПЛ ТК-12
После того как на вооружении ВМС США появились новые противолодочные самолёты и многоцелевые АПЛ, потребность в уникальных подводных «ракетных базах» практически исчезла. Однако именно 941-й проект позволил спроектировать и испытать уникальные баллистические ракеты для подводных лодок Р-30 «Булава». Первый пуск этой ракеты провели в 2004 году, а уже через четыре года ракетчики ТК-208 впервые провели полностью штатный запуск Р-30 из подводного положения.
Плавучий «Хилтон»
Ассоциации с плавающим отелем тоже возникли не на пустом месте. Подлодки 941-го проекта — одни из самых больших кораблей в мире. «Акулы» и носители ядерного оружия из США — подлодки типа «Огайо» — почти одного размера: их длина от киля до носа примерно 170 метров. Для 160 матросов и офицеров, дежуривших на каждом «подводном городе с ракетами», были разработаны передовые по советским меркам решения, например «подвешенные» агрегаты турбин и валов, практически не издававшие шума.
Отдыхать на подводных крейсерах 941-го проекта тоже умели: в распоряжение матросов и офицеров разработчики подлодки передали не только несколько комнат отдыха, но и бильярдный зал, сауну, кинозал, тренажёрный зал и даже бассейн с подогревом, который можно было заполнять как пресной, так и забортной морской водой.
Заместитель командира БЧ-3 на крейсере ТК-20 «Северсталь» Андрей Юрзинов вспоминает, что один только поход от кают до места отдыха был похож на хорошую тренировку:
— Про то, что «семь потов» сходило, это, конечно, люди преувеличивают, но побегать пришлось. Лодка огромная — больше 23 метров в ширину. Этого хватало, чтобы импровизированную беговую дорожку устроить. «Акула» — единственный в мире подводный крейсер, который можно обойти вокруг. Через все 19 отсеков. У нас даже маршрут специальный был. А со всеми переборками и переходами, спусками и подъёмами пока до зоны отдыха доберёшься, считай, потренировался. Спортзал был у нас небольшой, но хватало — по семеро занимались, с перерывами. Плотно, но куда ж деться с подводной лодки.
Перед одним из боевых походов на «Акулах» появились аквариумы. Поначалу за самодеятельность офицеров хотели наказать, но потом психологи изучили вопрос и пришли к выводу, что аквариумные рыбки снимают напряжение, которое копится за время длительного пребывания под водой.
Через некоторое время аквариумы поставили на всех субмаринах, включая ТК-208 «Дмитрий Донской».
Больше никому не нужны?
Считается, что одной из ключевых причин, по которым под списание попали все «Акулы», является высокая шумность. Однако писатель Эдуард Овечкин, автор цикла рассказов «Акулы из стали», служивший на подлодках ТК-20 и ТК-13, отмечает, что дело совсем не в этом.
Такую лодку слишком дорого содержать. Кроме того, часть ракет Р-39 производили на Украине. Что касается шумности, то делать из неё «невидимку» не планировали изначально. Это стратегическая лодка, зачем ей бесшумность? Её заметность всегда была на уровне кораблей третьего поколения, в этих пределах.
Эдуард ОвечкинПисатель, автор цикла рассказов «Акулы из стали»
Перевооружать «Акулы» на ракеты «Булава» тоже не стали. Кроме испытательных пусков перспективной ракеты, которой сейчас вооружаются более современные подлодки 955-го проекта «Борей», под уникальные субмарины высотой с девятиэтажный дом, на палубе которых спокойно разворачиваются КамАЗы с боеприпасами и продуктами питания, просто не нашлось задач. Несколько лет назад появлялись сообщения, что «Акулы» могут стать носителями крылатых ракет «Калибр». Технически на одной субмарине можно было разместить до 300 крылатых ракет, однако от этой идеи позднее отказались.
Сами подводники говорят, что избавляться от носителей такого типа было бы неразумно и при желании их можно модернизировать. Гребные винты можно заменить на более тихие, а вооружение обновить. Разумеется, такие работы будут стоить внушительных денег, но в своё время именно «Акулы» напугали американских военных и усадили их за стол переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений. Эти же задачи, по словам служивших на «Акулах» специалистов, лодки могут выполнять и сегодня.
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