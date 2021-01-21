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08:28 (мск), источник: ТАСС

Власти США приостановят депортацию некоторых категорий мигрантов на 100 дней

ТАСС, 21 января. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в среду объявило о приостановке депортации некоторых категорий неграждан с территории Соединенных Штатов на 100 дней для повышения эффективности работы ведомства. Об этом говорится в распространенном заявлении МВБ.

Источник: AP 2020

«На 100 дней начиная с 22 января 2021 года МВБ приостановит высылку некоторых неграждан, которые должны быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой основное внимание уделяется обеспечению национальной безопасности, безопасности границ и общества», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что данная мера позволит МВБ направить ресурсы на решение существующих проблем, в том числе на юго-западной границе США.

Ранее министерство объявило о завершении программы под названием «Протоколы о защите мигрантов» (MPP), в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах. Она была учреждена 45-м президентом США Дональдом Трампом.

В среду новый американский лидер Джозеф Байден подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны.

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