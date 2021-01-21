Власти США приостановят депортацию некоторых категорий мигрантов на 100 дней

«На 100 дней начиная с 22 января 2021 года МВБ приостановит высылку некоторых неграждан, которые должны быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой основное внимание уделяется обеспечению национальной безопасности, безопасности границ и общества», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что данная мера позволит МВБ направить ресурсы на решение существующих проблем, в том числе на юго-западной границе США.
Ранее министерство объявило о завершении программы под названием «Протоколы о защите мигрантов» (MPP), в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах. Она была учреждена 45-м президентом США Дональдом Трампом.
В среду новый американский лидер Джозеф Байден подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны.