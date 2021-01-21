Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 январяМеждународный день объятий, первая в мире атомная подводная лодка и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Крещенские купания
16:21 (мск), источник: ТАСС

МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней. Об этом в четверг заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает (к участию в ней — прим. ТАСС) очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», — сказал он.

Горовой подчеркнул, что действующее в РФ законодательство позволяет сотрудникам МВД это сделать.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

 Беженцы рассказали о травле и издевательствах
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Путин заявил о сохраняющейся нестабильности экономики
Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом
Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие
Россиян предупредили об аномальной оттепели
Прокуратура выявила массовые нарушения в дистанционном обучении
Угнанный с военного склада вездеход Humvee нашли в реке
Аршавину предложили возобновить карьеру
Gnezdo.ru
Женщину, что изменяет, видно сразу же. Вот почему
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Фильм, за просмотром которого забудете про сон
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 369
Доколе???? 338
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 319
Очень нужная тема! 243
Кино
Названы актрисы с идеальными лицами Косметолог соотнес лица знаменитостей с правилом золотого сечения
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Деревня и маленькие города вымирают? Города растут? 439
Детское день рождение за городом 143
Макросъемка. 113
Любимые фильмы. 85
Леди
В моду вошел слаггинг кожи. Что это такое Актуальная корейская процедура для очень сухой кожи
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь