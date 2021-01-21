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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Меркель назвала неуместными санкции США по «Северному потоку-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает «неуместным средством» экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока-2». Об этом она заявила на брифинге в Берлине.

Источник: Reuters

«Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вести торговлю газом с Россией, и какой уровень зависимости будет приемлем. Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — сказала Меркель (цитата по Finanzen).

Американские санкции были введены 19 января. Они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении его достроить вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет добиваться остановки проекта. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока-2».

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