17:13 (мск), источник: РБК
Бабич перешел в службу по контролю за экспортом оружия и стал генералом
Первый заместитель министра экономического развития и
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Одновременно Михаилу Бабичу, служившему ранее в ВДВ и войсках КГБ и имевшему звание полковника, президент присвоил новое звание —
Ране о переходе Бабича в ФСВТС сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к администрации президента, эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к Кремлю. Один из собеседников «Коммерсанта» отмечал, что «фактически новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее и работал господин Бабич».
В ФСВТС не смогли прокомментировать эту информацию на момент написания статьи.
Бабич с 1986 по 1995 год служил в ВДВ и войсках КГБ, участвовал в боевых действиях. В 1995 году пришел бизнес и возглавил ЗАО «Корпорация «Антей» в Москве. С 1998 по 1999 был первым
В 1999 году он перешел на госслужбу. Некоторое время работал в ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», работал в правительстве Московской области, а с ноября 2002 года по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.
С 2003 по 2011 год Бабич был депутатом Госдумы от «Единой России», а позднее семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 году его пытались согласовать на должность посла России на Украине, но в Киеве отказались его принять. В 2018 году Бабич все же стал послом — но в Белоруссии. Россию в Минске он представлял менее года. За это время Бабич успел вступить в конфликт с Александром Лукашенко, резко раскритиковавшим ряд заявлений нового посла. В 2019 году президент снял его с должности посла, после чего Бабич перешел на работу в Минэкономразвития. В министерстве он отвечал за интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
В октябре 2020 года появились сообщения, что Бабич станет куратором белорусского направления в Кремле. Однако