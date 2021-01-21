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17:13 (мск), источник: РБК

Бабич перешел в службу по контролю за экспортом оружия и стал генералом

Первый заместитель министра экономического развития и экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич переходит на службу в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и становится замдиректора службы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Одновременно Михаилу Бабичу, служившему ранее в ВДВ и войсках КГБ и имевшему звание полковника, президент присвоил новое звание — генерал-майора.

Ране о переходе Бабича в ФСВТС сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к администрации президента, эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к Кремлю. Один из собеседников «Коммерсанта» отмечал, что «фактически новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее и работал господин Бабич».

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В ФСВТС не смогли прокомментировать эту информацию на момент написания статьи.

Бабич с 1986 по 1995 год служил в ВДВ и войсках КГБ, участвовал в боевых действиях. В 1995 году пришел бизнес и возглавил ЗАО «Корпорация «Антей» в Москве. С 1998 по 1999 был первым вице-президентом компании «Росмясомолторг».

В 1999 году он перешел на госслужбу. Некоторое время работал в ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», работал в правительстве Московской области, а с ноября 2002 года по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.

С 2003 по 2011 год Бабич был депутатом Госдумы от «Единой России», а позднее семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 году его пытались согласовать на должность посла России на Украине, но в Киеве отказались его принять. В 2018 году Бабич все же стал послом — но в Белоруссии. Россию в Минске он представлял менее года. За это время Бабич успел вступить в конфликт с Александром Лукашенко, резко раскритиковавшим ряд заявлений нового посла. В 2019 году президент снял его с должности посла, после чего Бабич перешел на работу в Минэкономразвития. В министерстве он отвечал за интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

В октябре 2020 года появились сообщения, что Бабич станет куратором белорусского направления в Кремле. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. 18 января об уходе чиновника из Минэкономразвития сообщили «Ведомости». Собеседник издания говорил, что вопрос об уходе сейчас поднял сам Бабич. В числе возможных новых постов для Бабича называлась должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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