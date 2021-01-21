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21 января, источник: Известия

Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США

Соединенные Штаты вводят карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, заявил в четверг, 21 января, американский лидер Джо Байден на брифинге. Трансляцию ведет Белый дом в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«В свете [выявления] новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры для тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к [обязательному] ношению маски каждый, кто летит в США из других стран, должен сдать тест [на коронавирус] перед полетом, а также уйти на карантин по прибытии в Америку», — пояснил Байден.

Накануне, 20 января, Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

В этот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Кроме того, Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.

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