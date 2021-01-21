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21 января, источник: Газета.Ру

Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Албании из-за нарушения мер по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что МИД Албании связался с российским посольством в Тиране и выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны дипломата из России.

«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры… С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Теперь Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов.

При этом в Тиране выразили надежду, что решение будет воспринято Москвой как вынужденная мера для защиты здоровья, заверив, что между двумя странами остаются дружеские чувства.

Ранее сообщалось, что Болгария объявила военного атташе посольства РФ персоной нон грата.

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