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00:20 (мск), источник: Известия

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Москва выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявили «Известиям» в МИД РФ. При этом там подчеркнули, что цель построения безъядерного мира в России разделяют.

Источник: AP 2020

— ДЗЯО противоречит нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве.

— Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично: это — долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию.

В МИД РФ уточнили, что действие договора распространяется только на его участников — соответственно, ни одно из его положений Россию ни к чему не обязывает.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. На сегодня его ратифицировала 51 страна, ни одна из них ядерным оружием не обладает. Документ был открыт к подписанию в 2017 году. Официальные ядерные державы (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и неофициальные (КНДР, Израиль, Индия и Пакистан) в нем не участвуют.

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