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00:51 (мск), источник: ТАСС

США предлагают России продлить СНВ-3 на максимально возможный срок на пять лет

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Это подтвердила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: AP 2020

«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора», — сказала она. «Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ [договором,] отвечающим интересам национальной безопасности США», — подчеркнула Псаки.

Ранее о желании новой американской администрации продлить ДСНВ на пять лет сообщала со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Важность договора

Соединенные Штаты считают, что продление договора на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявила Псаки.

Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными.
Джен Псаки
пресс-секретарь Белого дома

«Договор — это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», — отметила Псаки.

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Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Как заявили в МИД РФ 20 января, Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в ходе контактов представители прежней администрации США обставляли продление договора неприемлемыми дополнительными условиями. Он подчеркнул, что «если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро».

Представитель Белого дома затруднилась уточнить, уведомили ли уже США Россию о предложении продлить СНВ-3 на 5 лет.

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