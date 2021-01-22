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01:54 (мск), источник: Газета.Ру

В Евросоюзе ввели «темно-красные» зоны по COVID-19

Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новое понятие «темно-красных» зон пандемии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции после саммита ЕС.

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Источник: Reuters

«Темно-красными зонами» станут места с особенно высоким распространением коронавируса нового типа, пояснила фон дер Ляйен. Она добавила, что в отношении таких зон могут вводить целевые меры по ограничению перемещений.

«Людей, выезжающих из темно-красных зон, могут обязать перед выездом сдать тест [на коронавирус] и пройти карантин после прибытия в место назначения внутри Европейского союза», — рассказала глава ЕК.

По ее словам, подобные меры необходимы, чтобы не допустить полного закрытия границ.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза в ходе онлайн-саммита обсудили вопрос закрытия внешних и внутренних границ в условиях пандемии нового коронавирусной инфекции.

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