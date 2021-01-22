01:54 (мск), источник: Газета.Ру
В Евросоюзе ввели «темно-красные» зоны по COVID-19
Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новое понятие «темно-красных» зон пандемии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе
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«Темно-красными зонами» станут места с особенно высоким распространением коронавируса нового типа, пояснила фон дер Ляйен. Она добавила, что в отношении таких зон могут вводить целевые меры по ограничению перемещений.
«Людей, выезжающих из
Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза в ходе