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04:34 (мск), источник: ТАСС

В МЧС хотят ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МЧС России на фоне роста числа пожаров в домах престарелых, нелегально организованных в жилых домах, выступило с инициативой ужесточить ответственность за их работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос.

Источник: Reuters

«В последнее время отмечается использование объектов жилого фонда в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. В этом отношении ведомством инициировано внесение изменений в законодательство РФ в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и ужесточения мер ответственности при осуществлении данной деятельности в жилых домах», — сказали в пресс-службе.

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В МЧС отметили, что на контроле ведомства находится более 1 700 объектов, предназначенных для проживания престарелых. Они относятся к категории чрезвычайно высокого риска, что предусматривает проведение плановых проверок на них надзорными органами МЧС России один раз в год.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в целях усиления административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, МЧС России разработало проект федерального закона, который предусматривает внесение изменений в КоАП. «За повторное нарушение требований пожарной безопасности предлагается административное приостановление деятельности таких объектов на срок до тридцати суток. Указанный законопроект 22 октября 2020 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ», — пояснили в ведомстве.

В течение прошлого года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах, в результате гибли люди. Так, 8 апреля 2020 года произошло возгорание в доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные граждане. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек, 16 пострадавших были госпитализированы.

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11 мая 2020 года в результате пожара в частном доме престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске погибли девять пожилых людей.

15 декабря 2020 года пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади — 72 кв. метра. В ходе тушения обнаружены 11 погибших. Позже в пресс-службе Госсобрания Башкирии сообщили, что здание пансионата не предназначалось для круглосуточного пребывания.

9 января текущего года произошел пожар в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский под Тюменью. В результате ЧП погибли семь человек.

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