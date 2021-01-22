Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил Михеев.
Комплекс предназначен для поиска позиций вражеских реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет.
«Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигнатуры и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту.
По информации «Веги», комплекс получает координаты одиночной цели, которая ведет огонь, в течение пяти секунд. «Пенициллин» эффективен как в дневное, так и в ночное время в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.
Испытания комплекса завершились в конце 2018 года. В «Росэлектронике» тогда сообщали, что поставки первых двух образцов «Пенициллина» для армии запланированы на 2020 год.
Кроме функций артразведки, «Пенициллин» обеспечивает радиосвязь автоматизированных систем управления с внешними абонентами на расстоянии до 40 км.
Американский журнал The National Interest в конце 2018 года отмечал отличие российского комплекса от конкурентов. По информации издания, «Пенициллин» работает на новом принципе температурного и звукового поиска. Его трудно обнаружить, поскольку для поиска целей он не использует радиолокационное излучение.
Михаил Котляр