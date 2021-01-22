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13:35 (мск), источник: ТАСС

В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Кремль считает недопустимым проведение незаконных уличных акций 23 января, равно как и провоцирование молодежи к участию в них. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу несанкционированных уличных акций 23 января.

По его словам, в Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января.

Комментируя подобные предостережения со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств, Песков заметил: «Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия». «И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», — пояснил он.

Предупреждения Роскомнадзора

По словам Пескова, предупреждения Роскомнадзора соцсетям, которые используются для призывов к участию в незаконных акциях 23 января, оправданы. «Эти площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях, — заявил он. — И в этом плане абсолютно оправдано звучат предупреждения Роскомнадзора, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафоваться в соответствии с нашими законами».

21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение подростков в противоправную деятельность. «Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях», — говорилось в сообщении ведомства.

«Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, “ВКонтакте”, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора, напомнив, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Согласно нормам, за данное нарушение предусматривается штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщали ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Столичная полиция также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве.

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