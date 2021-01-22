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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль оценил планы США продлить ракетный договор с Россией

Россия выступает за сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января.

Источник: Reuters

«Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения», — сказал Песков, оценивая информацию о планах США продлить ракетный договор.

По его словам, детали предложения американской стороны предстоит изучить.

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Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с РФ на пять лет.

В Пентагоне, в свою очередь, отметили, что соблюдение Россией этого договора хорошо служило национальным интересам США.

В Совете Федерации поддерживают намерение американских властей при условии, что текст соглашения не будет меняться.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.

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