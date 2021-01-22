Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах

«К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», — сказали в пресс-службе.
В сети «ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации, в Instagram — 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов.
Согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.