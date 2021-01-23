03:35 (мск), источник: Lenta.Ru
Новый преемник Меркель высказался против отмены антироссийских санкций
Новый председатель
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По его словам, в настоящее время повода для отмены ограничительных мер Евросоюза против России нет.
Политик напомнил, что антироссийские санкции были приняты после присоединения Крыма к России в 2014 году, что Запад считает нарушением международного права, а также началом конфликта на востоке Украины. Лашет указал, что «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии». Он также ожидал большего прогресса по Минским соглашениям.
Ранее Лашет раскрыл взгляд на отношения с Россией. По его словам, Москва во многих отношениях остается противником, но все же остаются важные темы, для решения которых необходимо с ней сотрудничать. В частности, речь идет о реализации Парижского соглашения и урегулировании конфликтов.
Лашет,