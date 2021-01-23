07:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста
Бывший президент США Дональд Трамп намерен найти себе
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Издание отмечает, что это первый комментарий Трампа после истечения его полномочий на посту президента.
«Мы
20 января Трамп покинул Белый дом до инаугурации Джо Байдена и улетел в резиденцию во Флориде. Процесс по импичменту бывшего президента в Сенате Конгресса США может начаться после 8 февраля.