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09:42 (мск), источник: Коммерсантъ

На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек

В несанкционированном митинге на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском приняло участие более 200 человек. Митинг начался в 14:00 (5:00 по московскому времени) и длился около часа. Полиция никого не задержала.

Источник: Reuters

Собравшиеся говорили о произволе чиновников и коррупции в стране, о расследовании оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Среди выступающих были как известные камчатские оппозиционеры, так и граждане, ранее не замеченные в протестной активности. Среди митингующих было довольно много молодежи и школьников. Митинг прошел мирно, звучала музыка, некоторые участники танцевали. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Также в ряде оживленных районов Петропавловска прошли одиночные пикеты. Активисты стояли в людных местах с плакатами в защиту Алексея Навального.

Сегодня, 23 января, в России проходят несанкционированные акции в поддержку господина Навального. Протестующие не согласны с арестом оппозиционера. На акции в Хабаровске и Владивостоке задержано несколько человек.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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