Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке

В Хабаровске на акцию протеста на главную площадь города (имени Ленина) вышло более 200 человек. По данным местных СМИ, среди задержанных — координатор местного штаба господина Навального Алексей Ворсин, журналисты RusNews Сергей Плотников и Даниил Куликов, председатель хабаровского отделения Либертарианской партии Артем Мозгов.
Во Владивостоке участники акции перекрыли движение по центральной улице города. В демонстрации принимает участие около 3 тыс. человек. ОМОН стоит цепью на Светланской улице. В 50 м от них — протестующие.
В Якутске акция проходила при -50°C. На нее вышло около 50 человек. Люди прошлись от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Некоторых задержанных отпустили после недолгой беседы. Начальник отдела по работе со СМИ департамента по связям с общественностью мэрии Роман Мандзяк сообщил «Ъ», что «в окружную администрацию Якутска уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга, собрания, шествия и пикетирования на указанные даты не поступали». В республиканском МВД предупредили об ответственности за призывы и участие в подобных мероприятиях.
На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек. Полиция никого не задержала.
Эрнест Филипповский, Хабаровск; Тимур Галин, Якутск; Алексей Чернышев, Владивосток; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Леонид Уврачев