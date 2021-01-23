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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге на акцию в поддержку Навального вышли несколько тысяч человек

В Екатеринбурге в несанкционированном шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального, по предварительным данным, приняли участие около 3 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что сегодня в городе морозно — температура опустилась до -30°C. В шествие участвовал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По данным местных СМИ, задержаны от двух до семи человек.

Шествие закончилось в сквере у драматического театра, бойцы ОМОН выстроились в живую стену и щитами начали оттеснять людей в сторону городского пруда. Похожие действия бойцов были во время протестных акций против строительства храма в этом сквере в мае 2019 года. По словам корреспондента «Ъ-Урал», из толпы выхватывают по одному человеку, остальные люди пытаются его отбить и в это время сотрудники ОМОН применяют дубинки. Также была пущена дымовая шашка.

После начала задержаний в Telegram-канале регионального штаба Алексея Навального появилось сообщение с просьбой расходиться. «ОМОН вытесняет людей из сквера. Просим вас не вступать в конфликты с полицией. Наше шествие прошло очень ярко и успешно, настало время расходится, чтобы не мерзнуть», — говорится в сообщении регионального штаба.

По данным корреспондента «Ъ-Сибирь», в Кемерово на акции собралось более 200 человек, задержан руководитель местного штаба Алексея Навального Стас Калиниченко. По данным на странице штаба в Twitter, его везут в ОП «Центральный». Ему вменяют статью КоАП 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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В Тюмени координатора штаба Алексея Навального Ивана Вострикова арестовали на пять суток за призывы выйти на митинг, сообщает Telegram-канал штаба. В протоколе говорится, что Иван Востриков «организовал публичное мероприятие, а именно разместил информацию, а также видеообращение с призывами к гражданам об участии в публичном мероприятии в виде шествия». Ему вменялась организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об этом (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

В Кургане на акции протеста задержаны от 10 до 50 человек. Всего на площадь перед кинотеатром «Россия», по оценке активистов, пришли более 500 человек. При этом другие очевидцы сообщают о 1,5−2 тыс. участников. Акция длилась чуть более часа, в городе сегодня -30°C. Среди задержанных координатор местного штаба оппозиционера Алексей Шварц и активист Никита Ильиных.

Активисты местного штаба отмечают, что впервые за несколько лет ОМОН с дубинками избивал протестующих. Один из сотрудников организации в разговоре с «Ъ» рассказал, что силовики забирали как активных участников — тех, кто что-то кричал, так и случайных людей. По его оценке, с учетом задержаний до акции в полицию попали около 50 человек. Курганские СМИ сообщают о задержании около 10 человек. В УМВД России по Курганской области телефон дежурного сотрудника пресс-службы не отвечает. Ранее они заявляли, что не комментируют задержания.

Мария Игнатова, Екатеринбург; Юлия Сасевич, Новосибирск; Юлия Гарипова, Челябинск

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