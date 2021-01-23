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17:45 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook, являющемся реакцией на комментарии посольства США в Москве относительно незаконных акций протеста, проходящих в России в субботу.

Источник: РИА "Новости"

В дипведомстве напомнили, что посольство США никак не отреагировало на манифестации в Вашингтоне 6 января и попытки штурма Капитолия, а также не осудило произошедшие убийства и задержания.

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«Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — указали в МИД.

В министерстве отметили, что акции протеста в США перестали быть мирными из-за действий властей, которые впоследствии назвали произошедшее нападением на демократию. Также на Смоленской площади напомнили о многочисленных нападениях американской полиции на журналистов из РФ, освещавших протесты в США в 2020 году, за которые Вашингтон не ответил.

Кроме того, в дипведомстве обратили внимание на сообщения западных СМИ о том, что на несанкционированной протестной акции в Москве в субботу якобы собралось 40 тыс. человек, назвав их фейком.

«По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тыс. человек, — говорится в посте на официальной странице ведомства в Facebook в рубрике “Антифейк”. — А почему сразу не 4 млн? Напомним, по опубликованным официальным данным, речь идет о 4 тыс.».

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