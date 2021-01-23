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18:28 (мск), источник: ТАСС

Сотни человек протестуют в Париже против сокращений и закона о безопасности

Участники акции, в частности, выступают против одного из положений документа, которое предусматривает наказание за публикацию фотографий и личных данных полицейских.

Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Представители движения «Желтые жилеты» и участники профсоюзов вышли на улицы Парижа. Две колонны манифестантов, каждая из которых насчитывает сотни человек, объединились у здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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«Желтые жилеты» вместе с представителями журналистских профсоюзов и другими объединились под знаменем протеста против проекта закона «О глобальной безопасности», предложенного в прошлом году правительством и вызвавшего несогласие в обществе. Манифестанты собрались на площади за Лувром, откуда колонной проследовали до здания парламента. Участники процессии скандировали призывы к отказу от принятия этого закона, особенно одного из положений, которое предусматривает наказание за публикацию фотографий и личных данных сотрудников правоохранительных органов.

Туда же прибыла и колонна профсоюзов с красными воздушными шарами, украшенными логотипами Всеобщей конфедерации труда — одного из ведущих профсоюзов страны. Они требуют от властей добиться создания новых рабочих мест, чтобы не столкнуться с еще более тяжелым кризисом в свете сокращений на предприятиях из-за тяжелого экономического положения, вызванного пандемией коронавируса. К участникам этой процессии присоединился и лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который выступил с призывом к отмене коронавирусных ограничений, а также к введению более серьезных мер поддержки населения.

После непродолжительной демонстрации возле Нацсобрания объединенная колонна продолжила шествие в направлении офиса Объединения французских предпринимателей.

Акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний».

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