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19:25 (мск), источник: ТАСС

Зариф: Иран готов сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и нефти

В то же время, как отметил глава МИД Ирана, США должны покинуть Персидский залив.

Источник: РИА "Новости"

ТЕГЕРАН, 23 января. /ТАСС/. Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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«Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами [США] в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива», — цитирует его газета Etemad. При этом Зариф добавил, что «иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть».

В то же время он отметил, что это его личное мнение, «которое не равнозначно мнению государства». «Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США», — сказал дипломат.

По словам Зарифа, «Иран не будет сотрудничать с Вашингтоном по проблеме Израиля <…> и вопросу гегемонии». «Мы не позволим американцам вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил он.

25 сентября 2019 года президент Ирана Хасан Роухани представил проект «Ормузская мирная инициатива» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом политик призвал все страны Персидского залива поддержать эту инициативу по обеспечению безопасности судоходства в регионе. По его словам, коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств.

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