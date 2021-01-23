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23:05 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Байден собрал рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение кампании

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Избирательный штаб демократа Джозефа Байдена, который в среду стал президентом США, в ходе предвыборной гонки привлек рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение агитации. Такие оценки привело в субботу агентство Bloomberg.

Источник: AFP 2020

В общей сложности в предвыборную кампанию Байдена было вложено около $1,5 млрд. Как констатирует агентство, ранее ни одному кандидату в США не удавалось собрать $145 млн из анонимных источников на указанные цели.

В публикации заостряется внимание на том, что Демократическая партия США регулярно выступает с критикой в отношении такой практики и предлагает ее запретить.

Согласно оценке агентства, «общественность никогда не будет иметь исчерпывающих сведений» о том, какие именно силы помогли Байдену одержать победу в предвыборной гонке.

Предыдущий президент США Дональд Трамп, который добивался переизбрания на второй срок, но потерпел поражение, получил из анонимных источников на проведение кампании около $28,4 млн.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием пересчета голосов в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

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