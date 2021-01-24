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04:46 (мск), источник: ТАСС

NYT: военная разведка США покупает базы данных для слежки за людьми без ведома суда

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США без ордера суда покупает базы данных, позволяющие отслеживать перемещения американцев и граждан других стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу газетой The New York Times.

Источник: AP 2020

Журналисты издания ознакомились с материалами, которые сотрудники РУМО предоставили сенатору Рону Уайдену (демократ от штата Орегон) по запросу.

Из документов следует, что при проведении пяти расследований в течение последних двух с половиной лет сотрудники управления отслеживали передвижения американцев с помощью купленных у неких брокеров баз данных. Их составляют в коммерческих целях путем анализа информации, которую собирают приложения для смартфонов.

В публикации отмечается, что «РУМО, по всей видимости, по большей части покупает и использует сведения о месторасположении [людей] для проведения расследований в отношении иностранцев за рубежом».

Констатируется, что одна из задач управления состоит в том, чтобы «выявлять угрозы для американских сил, размещенных по всему миру».

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Как говорится в материале, согласно американским законам, власти США, чтобы запросить у телекоммуникационных компаний сведения, позволяющие установить перемещения американцев, должны предварительно получить судебный ордер. По оценке издания, РУМО в данном случае пользуется лазейкой в законе о защите личной информации. Сотрудники управления исходят из того, что для приобретения таких баз данных им не нужно разрешение суда.

По сведениям издания, Уайден намерен добиваться ужесточения норм в данной сфере. Как отмечается в материале, он считает недопустимым, что подобные данные о гражданах США можно приобрести.

В материале не уточняется, какие расследования, касающиеся граждан других государств, проводит РУМО. Не разъясняется также, о каких странах идет речь.

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